الفنانة الكويتية هنادي الكندري تكشف إصابتها بمرض مزمن.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري إصابتها بمرض مزمن، لافتة إلى أنه أصابها منذ فترة قصيرة.

هنادي قالت في لقاء تليفزيوني، إنها كانت تعاني من ألم حاد في الكليتين وبعد إجرائها للعديد من التحاليل والفحوصات الطبية تبين أنها مصابة بمرض السكري.

الفنانة الكويتية أشارت إلى أن الطبيب نصحها بشرب 4 لتر من الماء يوميا، وهي تحاول اتباع هذه التعليمات حتى لا يتفاقم الأمر معها.

وكانت لفنانة الكويتية هنادي الكندري قد خضعت مؤخرا لعملية تجميل جديدة، حيث نشرت مقطع فيديو لها، ظهرت فيه من داخل المستشفى، بعد أن خضعت لعملية تجميل لإزالة “اللغلوغ”.

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هنادي قالت، خلال مقطع الفيديو، إنها خضعت لعملية شد الجلد بالخيوط بدلاً من عملية “تكساس”، واستعرضت شكلها بعد العملية، وطلبت رأي جمهورها في عمليتها الجديدة.

وقد لاحظ الجمهور ظهور آثار كدمات على وجه هنادي، حيث كانت قد تعرضت لحادث سير مؤخرا تسبب في إصابتها بالكثير من الكدمات بوجهها وجسدها.

وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد كشفت مؤخرا عن تعرضها لحادث سير تسبب في إصابتها بالكثير من الكدمات في وجهها وجسدها.