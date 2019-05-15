متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية الشابة ريم سامي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، والتي تقوم فيه بدور أخته الصغيرة "قمر"، لافتةً إلى أنّها كانت تحلم بالعمل مع السقا منذ صغرها، وهو ما شجعها لإثبات نفسها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى دور السقا أثناء التصوير من خلال نقل خبراته والدعم الذي يُقدّمه لجميع الممثلين.
أمّا عن دور أخيها مخرج العمل محمد سامي، فأشارت ريم إلى الدعم الذي كان يُقدّمه لها لكنه "لم يكن تمييزًا عن باقي الممثلين"، منوهةً بأنّها استمتعت بكافة مشاهد المسلسل كما استفادت من النجوم المشاركين.
وتحدّثت ريم عن اللهجة الصعيدية التي تعلّمتها خلال دورها، وهي اللهجة التي بدت صعبة في بداية المسلسل قبل أن تتقنها جيدًا، كما أشارت إلى دور زوجة أخيها الفنانة مي عمر والتي أسهمت بدور كبير في دعمها خاصةً ببداية المسلسل عندما كانت متوترة وخائفة.
وفي السابق تحدّث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "مجاملات" في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يخرجه محمد سامي وتشارك فيه زوجته وأخته، برفقة البطل أحمد السقا ومعهم محمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم سامي تكشفُ عن كواليس "ولد الغلابة" ودور أخيها وزوجته في دعمها فنيًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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