داليا البحيري تكشف عن الأشخاص الذين تركوا بصمة في حياتها

حلت الفنانة داليا البحيري، ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "دراما شخصية"، والذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويُذاع على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس في الـ 9 مساءً، ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وكل ماستر سين في حياتهم، وكذلك نهايات حكاياتهم.

وقالت داليا البحيري، إن أي شخص حياته تليق بتحويلها إلى عمل درامي، أما أنا فقصة حياتي يمكن أن تتحول لمسلسل تصنيفه كوميدي وتشويق ودراما وأكشن، وأوضحت: "مذاكرتي لابنتي (قسمت) مليئة بالمواقف الكوميدية، وفقدان شخص عزيز هي أكبر المواقف االدرامية في حياتي".

وتابعت: "ألعب البطولة المطلقة في مسلسل حياتي، وعلى مدار فصول قصتي تحولت من شخصة شديدة الرومانسية إلى شخصية عملية، ولعبت دور الكومبارس حين أوكلت كل شؤوني الضريبية إلى محاسب مختص، لكني عدت لدور البطولة حين اكتشتفت التلاعب في الأوراق".

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وذكرت "البحيري": أن المخرج والسيناريست الراحل رأفت الميهي ترك بصمة كبيرة في حياتها فهو من أدخلها مجال الفن، وكذلك على الجانب الآخر الإعلامية سناء منصور فهي تركت بصمة لأنها أدختني مجال الإعلام" واختتمت: "أريد حذف العديد من المشاهد من مسلسل حياتي".

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