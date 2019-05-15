صابر الرباعي يؤكد ندمه على رفض أغنية "صابر وراضي"

حل المطرب صابر الرباعي، ضيفًا على برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، اليوم الأربعاء.

وقال "الرباعي"، خلال الحلقة، إن الشخص أحيانًا لا يصيب في الاختيار ويفوت على نفسه الكثير من الفرص، مشيرًا إلى أنه عندما سمع لأول مرة كلمات أغنية "صابر وراضي"، شعر أن في كلماتها بعض النرجسية وهو لا يحب تلك النوعية من الأشخاص ورفضها في ذلك الوقت لهذا السبب.

وأضاف الفنان صابر الرباعي، أنه عندما ذهبت الأغنية للفنان الكبير جورج وسوف، ندم على رفضه للأغنية، لافتا إلى أنه سمع أغنية "غريبة الناس" من وليد سعد، ولكنه رفضها هي الأخرى، وذهبت للفنان وائل جسار وغناها وحققت نجاحًا معه.

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