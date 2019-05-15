صابر الرباعي يؤكد أن أشرف عبد الباقي أخذ دوره في فيلم "حب البنات"

حل المطرب صابر الرباعي، ضيفا على برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس 2"، اليوم، الأربعاء.

وقال صابر الرباعي خلال الحلقة، أنه جاءت إليه فرصة للتمثيل، عقب أغنية "سيدي منصور"، حيث عرض عليه المشاركة في فيلم "حب البنات " مع الفنانة ليلى علوي، وكان سيقدم دور الطبيب النفسي الذي قدمه الفنان أشرف عبد الباقي.

وأوضح الرباعي، أنه رفض وقتها خوض تجربة التمثيل، لأنه شعر أن الوقت لم يكن مناسبا بالنسبة له ليدخل عالم التمثيل.

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