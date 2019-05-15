داليا مصطفى تؤكد أنها تتابع "قمر هادى وكلبش3" في رمضان

أكدت النجمة داليا مصطفى، أنها تعلمت قيادة السيارات من والدها، وتحب القيادة بنفسها، واستعانت بسائق مرة واحدة فقط ولكنه أحدث أضرارًا بسيارتها فاستغنت عنه، وصرحت بأنها لاتستخدم "كلاكس" السيارة إلا عند الضرورة القصوى فقط.

وأضافت خلال وجودها ضيفة على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع المذيع تامر بشير على «نجوم إف إم»، اليوم الأربعاء: «أنها تحب منطقتها شبرا وتزورها حتى الآن وتسترجع أيام زمان بالمدرسة وشراء الحرنكش والدوم وتحب تتمشى في شوارع الساحل وروض الفرج».

وأوضحت: «أنها تستغرب من الجيل الجديد فى قيادة السيارات حيث يستخدمون "جى بى اس" دائما ولا يعتمدون على ذاكرتهم في حفظ الشوارع والطرق».

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وتطرقت للحديث عن أعمالها الفنية، ومشاركتها في مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة هذا الموسم بالسباق الرمضانى، وأنها تنتظر المشاركة في أي عمل سينمائى، وقالت إنها تشاهد مسلسل "السهام المارقة" لزوجها شريف سلامة، وأيضا تتابع "كلبش 3" للنجم أمير كرارة.

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