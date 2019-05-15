سمية الخشاب تكشف حقيقة شروع أحمد سعد في قتلها

تحت شعار "حق الرد مكفول" تنفرد الإعلامية بسمة وهبة بالعديد من التصريحات الخاصة للفنانة سمية الخشاب، والتي تكشف خلالها حقيقة ما أطلقه زوجها السابق الفنان أحمد سعد من قذائف عن حقيقة وظروف طلاقهما.

ويكون ذلك على مدى حلقتين متتاليتين من برنامج "شيخ الحارة" تعرضان في السادسة و40 دقيقة مساء اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، في نفس التوقيت على فضائية "القاهرة والناس".

وأطلقت فضائية "القاهرة والناس" برومو حلقتي الفنانة سمية الخشاب ببرنامج "شيخ الحارة" على الصفحات الخاصة للقناة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقررن أن ترد الفنانة سمية الخشاب خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عن وصف سعد لها بأنها "ست مش تمام"، وتكشف ما لديها من تصريحات يخشى طليقها الفنان من خروجها على الملاء.

وترد الخشاب، عن حقيقة ما تردد عن شروع سعد في قتلها، وكيف فقدت "طحالها" بسبه، وماذا تفعل لو قرر أن يردها لعصمته.. بالإضافة إلى كل ما ذكره سعد على عكس الحقيقة على حد وصفها.

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"شيخ الحارة" تقدمه الاعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس" في السادسة و40 دقيقة مساء أيام شهر رمضان.

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