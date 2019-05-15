شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جودى كومر بالعرض الأول لـKilling Eve بموسمه الثانى فى لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جودى كومر العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل " Killing Eve " و الذي أقيم في كرزون سوهو في لندن، بإنجلترا .
النجمة البالغة من العمر 26 عام علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء " Giambattista Valli "، اما حذائها فكان من مجموعة تصميمات " Paul Andrew "، أما القرط الذي ظهرت به فكان من " Diane Kordas " .
حضر أيضا العرض الأول لجانب جودى كومر كل من فيون اشو و كيم بودنيا و ادوراد بلومال و نينا سوسانيا و جوليان بارات .
جودى كومر
جودى كومر قبل العرض
قبل العرض (3)
قبل العرض
قبل العرض
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جودى كومر بالعرض الأول لـKilling Eve بموسمه الثانى فى لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.