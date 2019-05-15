شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جودى كومر بالعرض الأول لـKilling Eve بموسمه الثانى فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جودى كومر العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل " Killing Eve " و الذي أقيم في كرزون سوهو في لندن، بإنجلترا .

النجمة البالغة من العمر 26 عام علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء " Giambattista Valli "، اما حذائها فكان من مجموعة تصميمات " Paul Andrew "، أما القرط الذي ظهرت به فكان من " Diane Kordas " .

حضر أيضا العرض الأول لجانب جودى كومر كل من فيون اشو و كيم بودنيا و ادوراد بلومال و نينا سوسانيا و جوليان بارات .



جودى كومر

Advertisements



جودى كومر قبل العرض



قبل العرض (3)



قبل العرض