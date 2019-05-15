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تانيا صالح تغنى لأول مرة فى سهرات الأوبرا الرمضانية الجمعة المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية تقدم الفنانة اللبنانية تانيا صالح حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 مايو المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

 

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يتضمن البرنامج مجموعة من المواويل والأغانى التراثية إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التى تمزج أنماطاً موسيقية مختلفة؛ منها ما لنا شىء، الشرق، رضا، هى لا تحبك، عجبى، فرحان، راح الحب، موشح لو كان قلبى معى، عمر وعلى، سلوى، ها العيون، طلع من حياتى، يا عزيز عينى، امشى على رمشى، وع الضيعة.

 

يشار إلى أن الفنانة تانيا صالح تمتلك مواهب متعددة تتنوع بن الغناء والتأليف وكتابة الكلمات التى تعبر عن واقع المجتمع اللبنانى والعربى، بدأت مسيرتها الفنية عام 1990 وحتى الآن اكتسبت خلالها خبرة فنية كبيرة، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

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