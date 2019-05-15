فارس كرم يفجّر مفاجأة: “قنابل قيد التحضير”

متابعة بتجـــــــــــرد: ينشغل النجم اللبناني فارس كرم بالعمل على مجموعة من الأغاني المقرر أن يضمّها إلى ألبومه الجديد.

ونشر فارس كرم صورة جديدة له من استوديو التسجيل حيث ظهر فيها برفقة كل من الفنانين وسام الأمير وسليم سلامة والمؤلف الموسيقي عمر صباغ وبتعليقه عليها وعد الجمهور بـ”قنابل فنية” قادمة فكتب: “قنابل قيد التحضير”.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، يختار فارس أغاني الألبوم بتأنٍ شديد رغبةً منه بتقديم الأفضل لجمهوره الذي ينتظر دائمًا أغنيات “ضاربة” (هيت) منه.

وصدر آخر ألبومات فارس كرم في صيف 2018 بعنوان “44:36” وحقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق العربية حيث تضمن باقة من الأغاني المميّزة أبرزها أغنيتي “بدنا نولعا” و”راسي برم” اللتين طرحهما على طريقة الفيديو كليب وأغنية “سمع” المقرر أن يعرض العمل المصوّر الخاص بها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.