تامر حبيب ضيف الحلقة العاشرة من "رامز في الشلال"

يحل اليوم السيناريست تامر حبيب ضيفا علي الحلقة العاشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc misr.

يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"، و الذي تم