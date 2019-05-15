اليوم.. طلعت زكريا في ضيافة إدوارد

يستضيف الإعلامي والفنان إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصفالفنان الكوميدي طلعت زكريا.
ويكشف طلعت زكريا، عن أعماله المقبلة، ورأيه في
يذكر أن برنامج القاهرة اليوم تقديم جمال عنايت وبثينة توكل وإدوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.
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