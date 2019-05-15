اليوم.. طلعت زكريا في ضيافة إدوارد

يستضيف الإعلامي والفنان إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف

الفنان الكوميدي طلعت زكريا.



ويكشف طلعت زكريا، عن أعماله المقبلة، ورأيه في

حال السينما المصرية، وماهو القادم في مشواره الفني.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم تقديم جمال عنايت وبثينة توكل وإدوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.

