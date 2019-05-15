فن ومشاهير

اليوم.. طلعت زكريا في ضيافة إدوارد

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يستضيف الإعلامي والفنان إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف

الفنان الكوميدي طلعت زكريا.


ويكشف طلعت زكريا، عن أعماله المقبلة، ورأيه في

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حال السينما المصرية، وماهو القادم في مشواره الفني.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم تقديم جمال عنايت وبثينة توكل وإدوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.
 

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