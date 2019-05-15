تستعد الفنانة هبة عبد الغني للمشاركة في حفل غنائي، الأول من نوعه بالنسبة لها، حيث تخوض من خلاله تجربة الغناء للمرة الأولي.
وتشارك هبة في الحفل الذي من المقرر أن يقام غدا الخميس في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، وتقوم بغناء أغنيتين واحدة منهم للنجم الراحل عبد الحليم حافظ وفيروز.
ويضم الحفل بجانب هبة مجموعة من الفنانين
وتقام الحفلة لصالح الأعمال الخيرية، وتصل سعر التذكرة إلي ٥٠ جنيها، وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساء.
وقامت هبة بنشر فيديو لها أثناء
وعلى جانب آخر أوشكت هبة على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف"بطولة النجم ياسر جلال , بعدما نالت العديد من الإشادات النقدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مشيدين بتجسيدها لشخصية نيفين, كما تشارك أيضا خلال ماراثون رمضان الحالي في مسلسل "لآخر نفس"بطولة ياسمين عبد العزيز كضيفة شرف ويتبقي لها يوم واحد تنتهي تماما من تصويره.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. هبة عبدالغني مطربة لأول مرة بمشاركة فرقة إيجي بادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.