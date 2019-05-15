الخميس.. هبة عبدالغني مطربة لأول مرة بمشاركة فرقة إيجي بادور

تستعد الفنانة هبة عبد الغني للمشاركة في حفل غنائي، الأول من نوعه بالنسبة لها، حيث تخوض من خلاله تجربة الغناء للمرة الأولي.

وتشارك هبة في الحفل الذي من المقرر أن يقام غدا الخميس في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، وتقوم بغناء أغنيتين واحدة منهم للنجم الراحل عبد الحليم حافظ وفيروز.



ويضم الحفل بجانب هبة مجموعة من الفنانين

Advertisements

الموهوبين، حيث يشارك كلام من فرقة ايجي بادور، ومنظم الحفل والعازف الفرنسي Bertrand Mahiou المقيم بالقاهرة، ومحمد أبو زيد وشهيرة من مصر.

وتقام الحفلة لصالح الأعمال الخيرية، وتصل سعر التذكرة إلي ٥٠ جنيها، وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقامت هبة بنشر فيديو لها أثناء

الاستعداد للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وعلى جانب آخر أوشكت هبة على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف"بطولة النجم ياسر جلال , بعدما نالت العديد من الإشادات النقدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مشيدين بتجسيدها لشخصية نيفين, كما تشارك أيضا خلال ماراثون رمضان الحالي في مسلسل "لآخر نفس"بطولة ياسمين عبد العزيز كضيفة شرف ويتبقي لها يوم واحد تنتهي تماما من تصويره.