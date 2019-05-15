شاهد.. رد نجم مسرح مصر على رسالة محمد إمام

رد محمد أسامة نجم مسرح مصر ومساعد الفنان محمد إمام فى مسلسل هوجان المذاع عبر فضائية قناة الحياة على الرسالة التى كان وجهها محمد إمام له عبر حسابه الشخصى على"تويتر". وكان قد كتب إمام لأوس أوس:بجد من أجدع وأطيب الناس اللي عرفتها .. أثبت للناس أن نجوم مسرح مصر مش بس كوميديانات لا دول كمان ممثلين جامدين حورس العسل اللي مفاجئ الناس كلها السنة دي وعامل دور جامد جدًا في هوجان أوس أوس. عرفتها .. أثبت للناس أن نجوم مسرح مصر مش بس كوميديانات لا دول كمان ممثلين جامدين حورس العسل اللي مفاجئ الناس كلها السنة دي وعامل دور جامد جدًا في هوجان أوس أوس. ورد أوس أوس عبر حسابه على تويتر:حبيبى يا إمام ياعسل أنا اللى مبسوط أننا اشتغالنا سوا وأول عمل والحمد لله مكسر مصر .. مش هتكلم عن جدعنتك وطيبتك واجتهادك وهيقولوا كلام فنانين وبتاع.. بس ربنا اللى عالم أنت شخص "مقاتل" وأنا اللى مستمع بالشغل معاك يا أخويا هوجان حورس محمد إمام أوس أوس.

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