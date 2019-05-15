تصدر الفنان محمد رمضان المشهد الإعلاني في رمضان بأكثر من 36 مليون مشاهدة، بإعلانه لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى مع الممثل العالمي فان دام. وأتى الهضبة في المركز الثاني، حيث حصد إعلان "جمع حبايبك" أكثر من 26 مليون بعد 10 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". حبايبك" أكثر من 26 مليون بعد 10 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". Advertisements وجاء إعلان الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم في المركز الأخير، بعد تحقيقه أكثر من 10 ملايين مشاهدة. وفي ظل هذه المنافسة الشرسة، يأتي الفنان محمد حماقي بإعلانه المنتظر ، والمترقب صدوره في الأيام القليلة القادمة ، الذي سيكون لصالح احدى الجمعيات الخيرية الكبرى، وتأتي اغنية الإعلان من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:أحمد إبراهيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان محمد رمضان يسبق عمرو دياب وتامر حسني على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.