شاهد.. أجواء مبهرة في حفل سحور "سيدتي" السنوي

وسط أجواء رمضانية ساحرة واهتمام جماهيري وإعلامي لافت أقامت مجموعة "سيدتي" ومواقعها حفل سحورها الرمضاني السنوي الكبير في فندق أرماني في برج خليفة وسط دبي مساء أمس الثلاثاء 14 مايو 2019، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والمؤثرة، بالإضافة إلى هيئات ومراكز إجتماعية مرموقة ونجوم الفن والإعلام ومدونات الموضة والأزياء، إضافة لجمهور كثيف من المهتمين بشأن المرأة والقضايا التي تطرحها "سيدتي"، وكان في استقبالهم رئيس تحرير مجلتي سيدتي والرجل محمد فهد الحارثي.

الحارثي: ندعم ونساند عمل الخير

وقد رحب الحارثي بالحضور وشكرهم على تواجدهم ورغبتهم الدائمة في مشاركة "سيدتي" مناسباتها ودعمهم لها مشيراً إلى حرص "سيدتي" المتواصل لتكون مع جمهورها على الدوام وتنقل لقرائها ومتابعيها كل جديد ومفيد ولتأخذ دورها الأساسي في خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وعن ذلك قال: "أشكركم لحضوركم معنا الليلة، ونرى بأن هذه المناسبات تعطينا فرصة أكبر للقائكم والتواجد معكم". متحدثاً عن مبادرات سيدتي المجتمعية المستمرة، مستعرضاً المشاريع الجديدة التي أطلقتها أخيراً ومنها مشروع "سيدتي كافيه" في سيتي ووك دبي الشهر الماضي، لتكون بذلك أول مطبوعة تطلق هذا المشروع النوعي لتحقق أكبر تواصل ممكن مع جمهورها. وتطرق كذلك لإطلاق مبادرة مؤتمر موقع about her في واشنطن في 16 أبريل الماضي 2019، والذي أتى ليعزز مكانة المرأة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ولتغير الصورة النمطية المأخوذة عنها في الخارج. كما أشار الحارثي للمبادرة التي أطلقتها مجلة "الرجل" والمتمثلة بتسليطها الضوء على الشخصيات الملهمة في المجتمع العربي التي تصنع تغييراً وفرقاً في المجتمع وتترك بصمة لها. مشيراً أنه "رغم بساطة هذه المبادرات فهي تهدف لنشر الخير والثقافة بشكل عام، ونحن نساند وندعم ونرحب بأي منصة أو جهة تسعى للعمل الخيري وخدمة المجتمع".

Advertisements

تعزيز الود

هذا وقد علق أكثر الحضور على الأجواء المبهرة التي عمت حفل سحور "سيدتي" بدءاً من القاعة الفخمة التي تألقت بديكورات وإضاءة لافتة وجلسات مريحة، وانتهاءاً بالأجواء الودية والأحاديث الجانبية التي جمعت بين أعداد كبيرة من نخبة المجتمع الإماراتي والعربي والأجنبي في دبي، وكان حفل سحور سيدتي فرصة لتعزيز الود واللقاء بينها من أجل المزيد من العمل الاجتماعي والإنساني المؤثر والمثمر.