بالصور خطأ إخراجي جديد في the game of thrones

فوجىء مسلسل "صراع العروش" the game of thrones بالمزيد من الأخطاء الإخراجية، في حلقة باتت مادّة للتندّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فبعد فضيحة كوب "ستاربكس" الذي ظهر في أحد المشاهد، خطأ جديد يتكرر في مشهد آخر، إذ شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل بموسمه الأخير مشهداً مؤثراً تمثل بلقاء جيمي وسيرسي بعد غياب طويل.
المشهد الذي جمع الاثنين وهما يتعانقان قبل أن يسحقهما الركام بفترة قصيرة، ظهر فيه جيمي وهو يعانق شقيقته بيده اليمنى، والتي فقدها بطريقة مروعة في الموسم الثالث.
اللقطة لم تعرض وإنما كانت خلف الكواليس، الأمر الذي دفع مستخدمي "تويتر" بضرورة تفادي هذا الخطأ الواضح، على الأقل في عرض الحلقة.
وعلق البعض قائلا: "لقد نسينا تقريباً أن جيمي فقد يده اليمنى في الموسم الثالث".
وغرد آخر بطريقة ساخرة، قائلا: "لقد نبتت يد جيمي لانستر من جديد".
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