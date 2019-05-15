رانيا يوسف: أقلد كيم كاردشيان ولو عاد بي الزمن لارتديت الفستان الفضيحة نفسه

استعادت الفنانة رانيا يوسف الضجّة التي أحدثتها بفستانها الفاضح الذي تلت بعده فعل الندامة، مؤكّدة أنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لارتدته، لحبها في الموضة حتى لو كانت عارية، كما اعترفت بتقليدها لكيم كرديشيان.

تصريح رانيا جاء في برنامج "شيخ الحارة" حيث كادت تنسحب من الحلقة، بعد الخوض في تجربة طلاقها الأخيرة، وتحدثت للمرة الأولى عن حقيقة الفيديو الفاضح المنسوب لها مع المخرج خالد يوسف ووقع الصدمة على ابنتيها.

وعن فستانها الذي أحدث أزمة قالت " هو لما نلبس على الموضة ونجدد في لبسنا يكون وحش يعني، أنا بلبس على الموضة ولو في شوية عري في الفستان يتظبط، أنا ممثلة والمفروض أجدد في لبسي، وأشوف الموضة، ومش هلبس حاجات قديمة ومقفلة".

تابعت مؤكدة أن الزمن لو عاد بها لارتدت نفس الفستان المثير للجدل وقالت: كنت حلبس الفستان لأنه عاجبني، والمصممة شاطرة، ومكنتش عارفة أنه هيكون في كل الصدى الفظيع ده عشان فستان على الموضة، ومتخيلتش إن الناس هتضايق.

أضافت: الناس عندهم عذر، الأجسام الأجنبية مبتبقاش زينا، إحنا كيرفي أكتر، ولما قيست الفستان، كان وزني أقل 5 كيلو، ومع الوزن وشكل الجسم والحركة، ظهر بالشكل ده، موضحة: محرمتش.. أنا نوتي جيرل.

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وردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، انتي بتقليدي كيم كاردشيان؟، قالت رانيا: دي حقيقة.. انا شايفاها ست ناجحة وجريئة والحاجات اللي بتعجبني فيها بعملها.

وتابعت مشيرة إلي أن كيم كاردشيان، تقوم بأفعال جريئة ولكن هذه الأفعال لا تصح في مجتمعاتنا الشرقية، لذلك أن بقول إن بعض الأشياء التي تفعلها وتناسبني أنا بفعلها.

وأوضحت بأنه بعد أزمة فستانها العاري زاد عدد معجبيها على السوشيال ميديا للضعف، مضيفة بأنها طول حياتها تهتم بنفسها وتلعب رياضة، قائلة: ليس لدي زوج يشغلني في الوقت الحالي عكس ما يقال بأنني أبحث عن الزوج الرابع.

وكشفت رانيا يوسف عن موقف محرج تعرضت له ابنتها بسبب فيديو إباحي منسوب لها، مؤكدة أنها اعتدت على أحد الطلاب في المدرسة لعرضه فيلما إباحيا أمامها والادعاء بأن والدتها هي الموجودة فيه مع المخرج خالد يوسف.

وقالت رانيا يوسف أن ابنتها تشاجرت مع زميلها وأخبرته اللي في الفيديو مش ماما، وأضافت رانيا أنه تم الزج باسمها كذبًا ضمن الأفلام الإباحية التي نُشرت للمخرج الشهير خالد يوسف.

وأوضحت أن المقطع كان للمخرج خالد يوسف مع سيدة أخرى وقالت: الناس قالت ديه رانيا بسبب إني كنت تريند والتريند لازم يدفع ثمن بالرغم أن هناك ناس كتير لها علاقة بالمخرج خالد يوسف واسمي اللي اتجاب عشان الفيديو يتشاف، واتقال إني بسبب أن تِلك السيدة شعرها أسود، وصحيت على بلوة على الواتساب وبيقولولي انتي اللي في الفيديو.