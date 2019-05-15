بالفيديو.. هكذا تتعامل حلا شيحة مع تعليقات الجمهور

كشفت الفنانة حلا شيحة من خلال برنامج حلوة رمضان، عن طريقة تعاملها مع تعليقات الجمهور حول ما تقوم به، وقالت حلا خلال البرنامج إنها لا تهتم تمامًا بتعليقات الناس ولا تشغل بالها بما يقال، وإنها تنفذ ما يحلو لها وما يدلها عليه عقلها، وإنها لو كانت أخذت بتعليقات الناس لما وصلت إلى حلمها، ودائمًا ما تتخذ قرارات صائبة من عقلها فقط ودون النظر لأي شخص.

وتحدثت حلا عن علاقاتها بأبنائها وقالت إنها حزينة للغاية من ابتعاد أبنائها الكبار عنها وإنها تعيش حاليًا مع أبنائها الصغار، ولكنها تتابع أبناءها في كندا يوميًا، وأنه رغم قسوة هذا الأمر عليها إلا أنه يزيد من قوتها ويدفعها للعودة لعملها بشكل جيد ومميز يفتخر به أبناؤها، وتسعي أن تستمر علاقاتها الجيدة مع زوجها لكي يشعر أبناؤها أن حياتهم لم تتغير.

الجدير بالذكر أن حلا شيحة تخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم الدراما من بينهم ماجد المصري ومنى عبدالغني ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وتعرضت حلا بسبب هذا العمل لانتقادات شديدة بسبب طريقتها في التمثيل، والتي أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنقاد الفنيين أن موهبتها الفنية قد تأثرت كثيرًا بالابتعاد وأنها لم تعد تجيد التمثيل بشكل جيد.



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