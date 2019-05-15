حميد الشاعري: أرفض الزج باسمي في حفلات وهمية

بعد إعلان أحد منظمي الحفلات عن إقامة حفلة باسم خيمة سهراية، خلال الأسبوع المقبل بأحد الأماكن الشهيرة، ونشر إعلانات الحفلة التي تضم نخبة من المطربين منهم حميد الشاعري وهشام عباس وسيمون وبوسي ومحمد الشرنوبي، نفى الكابو حميد الشاعري أي علاقة له بهذه الحفلة، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الإعلان إطلاقًا.

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وأكد حميد الشاعري في بيان صحفي أنه ليس ضد إقامة سهرات وخيم رمضانية، ولكنه بصفة شخصية يرفض الغناء في خيمة رمضانية، موضحًا أنه لا يعرف شيئًا عن هذه الحفلة من قريب أو بعيد، ويرفض الزج باسمه دون علمه أو الترويج لحفلات وهمية لا يعلم عنها شيئًا.

يذكر أن حميد الشاعري ظهر كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات» وظهر بشخصيته الحقيقية في حلقة مع إيناس مكي، واكتشف تورط أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن «توتا» في قضية نصب مع إيناس مكي التي تجمعه بها صداقة، فتدخل من أجل إنقاذها من النصب...