بعد انفصاله عن خطيبته.. أحمد جمال: «أنا ضد الكسر»

تعرّض المطرب أحمد جمال إلى شرخ في مفصل كوعه، خلال الساعات الماضية، تطلّب منه وضع يده في جبيرة، لمدة لا تقل عن شهر على الأقل؛ وذلك بسبب وقوعه بالأمس على ذراعه، أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم برفقة أصدقائه، مما سببّ تورّم مكان الإصابة لم يشفَ منه حتى صباح اليوم، مما اضطره إلى الذهاب للمستشفى في قت مبكر من اليوم؛ بهدف إجراء فحوصات وأشعات طبية؛ أثبتت وجود شرخ في مفصل الكوع، وبالتالي كان لابد من وضع يده في جبيرة، أكد الأطباء ضرورة عدم إزالة يده منها قبل شهر على الأقل.

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وهو الأمر الذي أكد أنه لن يعطله عن حفلاته الأسبوع المقبل، حيث يرتبط بحفلتين، أولها يوم الأحد القادم، حيث سيبدأ من الغد استكمال البروفات الخاصة بتلك الحفلات.

ونشر جمال عبر صفحته على «فيس بوك» تعليقًا عقب إصابته، قال فيه: «أنا ضد الكسر»، وهي الجملة التي فسرها البعض على معنيين؛ الأول هو إصابته وقيامه بعمل الجبيرة، فيما ربط البعض بين تصريحه وبين إعلانه إنهاء ارتباطه بخطيبتها، الذي سبق الإصابة بأيام، وهو ما تبيّن بعد حذف جمال لكل صور خطيبته من حساباته الشخصية والرسمية، أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي.