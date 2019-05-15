يسرا وتامر حسني وأيتن عامر يدعمون ذوي القدرات الخاصة

يستعد فريق مبادرة «قد التحدي» لدعم ذوي القدرات الخاصة وضعاف السمع، للإعلان عن انطلاق الموسم الثاني من المبادرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

ويشارك في الموسم الثاني من المبادرة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والسياسة، منهم الفنانون يسرا، تامر حسني، وفاء عامر، أيتن عامر، جميلة عوض، إسعاد يونس، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن أحمد حسام ميدو.

وأكدت مؤسسة الحملة الفنانة الشابة رنا خليل أن الحملة من بدايتها كانت تهدف لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المجالات، وركزت في الموسم الأول على نشر الوعي بمبادئ لغة الإشارة، فيما سيكون التركيز على الموسم الثاني على المكفوفين وكيفية التعامل معهم.

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وكانت الحملة التي قادتها الممثلة الشابة رنا خليل قد حققت عددًا كبيرًا من النجاحات بداية من دعوة عدد من أطفال المبادرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية، واستعانة شركة «سينرجي» بعدد 6 ممثلين منهم في الأعمال الفنية التي تعرض في موسم رمضان الحالي، وتخصيص قناة DMC الفضائية برامج وفقرات بلغة الإشارة.

وشهد الموسم الأول مشاركة واسعة من نجوم ونجمات الفن منهم يسرا اللوزي، إلهام شاهين، فراس سعيد، هيدي كرم، مراد مكرم، كريم كوجاك، الموسيقار عمر خيرت، والنائبة أنيسة حسونة.