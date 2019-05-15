حقيقة وفاة يوسف شعبان إثر إصابته بأزمة قلبية

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريحات خاصة «للجميلة»، ما تردد مؤخرًا حول وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان إثر اصابته بأزمة قلبية، وأكد زكي أن كل ما قيل بهذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن «شعبان» بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض.

يذكر أن يوسف شعبان شارك مؤخرًا في تصوير مسلسل «بالحب هنعدي» مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم سميرة أحمد، ونبيلة عبيد، التي تظهر كضيفة شرف في بعض حلقات المسلسل، مجاملة لصديقتها سميرة أحمد وصديقها الفنان يوسف شعبان.

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يشار إلى أن يوسف شعبان شارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، منها «رأفت الهجان» الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما شارك في أفلام، منها: «مراتي مدير عام» و«سيداتي سادتي»، وغيرها من الأعمال التي صنع من خلالها مشوارًا فنيًا طويلًا، وتعد هذه المرة الأولى التي تنطلق فيها شائعة عن وفاته.