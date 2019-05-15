شريف مدكور لتامر أمين: "كلامك زي السم"

رد الإعلامي شريف مدكور على حديث الإعلامي تامر أمين عنه، واختلاف شخصيته في الواقع عن الشخصية التي يظهر بها على الشاشة، وذلك خلال حلول «تامر» ضيفًا بحلقة الأمس من برنامج «حروف الجر» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على إذاعة «نجوم إف إم».

ونشر شريف مدكور منذ قليل عبر صفحته على «فيس بوك» المقطع الذي يتحدث فيه تامر أمين عنه، ورد قائلًا: «كلامك سم يا أستاذ تامر، وشخصيتي على الشاشة نفس شخصيتي في الحقيقة وأنت عمرك أصلاً ما شفتني ولا كان في بيني وبينك أي تعامل».

اقرئي أيضا : اكتئاب دنيا سمير غانم بسبب مسلسلها الجديد.. ومحاولات بإقناعها للعودة إلى أحمد مكي

وكان الإعلامي شريف مدكور أعلن قبل شهر رمضان إصابته بورم في القولون خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام»، وأجرى مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال الورم، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز هذه المحنة.