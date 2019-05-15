غادة عبد الرازق: فكرت في الانتحار وأذهب للطبيب النفسي

أكدت الممثلة غادة عبد الرازق أنها لا توجد لديها مشكلة في ذهابها إلى الطبيب النفسي، ولا تخجل من ذلك؛ لأنه عامل مساعد يسمع من الشخص كل ما يودّ قوله، ويساعده ويبحث معه عن حلول.
كشفت غادة، خلال حلولها ضيفة على برنامج «مجموعة إنسان»، الذي يُعرض عبر قناة MBC1، أنها تذهب للطبيب النفسي منذ 18 عامًا.
قالت إن سبب زيارتها للطبيب أنها تعرضت لحالة اكتئاب ووسواس قهري، وفكرت في الانتحار، لذا كان عليها أن تتلقى العلاج.
أضافت أنها من وقتها إلى الآن تذهب دائمًا للطيب، وتأخذ أدوية زادت مع الأيام؛ لأن المشاكل والصعاب تزيد في حياتها، وقوة احتمالها لما تتعرض له تَقلّ.
أوضحت أنها الآن كل شيء حولها يزعجها، أما ما يسعدها فهو ما يخص أسرتها وابنتها وأحفادها.
يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في رمضان 2019 بمسلسل «حدوتة مُرّة» من بطولة محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، في أولى تجاربها الإخراجية للتلفزيون.
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