رانيا يوسف تعترف: دفعت ثمن أني كيرفي «فيديو»

خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «شيخ الحارة»، أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لم تكن تتوقع حدوث أصداء واسعة وقوية لمجرد ارتدائها فستانًا يتماشى مع الموضة.
وأوضحت رانيا يوسف أن الفستان أعجبها، وكان جميلًا عليها، لكنها تلتمس العذر لمن صدموا من مظهره؛ نظرًا للاختلافات بين الأجسام الأجنبية والأجسام المصرية أو العربية.
حيث لم يبرز الفستان انحناءات الجسم على «الموديل» مثلما أبرزها عليها، كما أن الأزمة حدثت عندما ارتدت الفستان لأول مرة، ولم تتوقع الشكل الذي ظهر به «الشورت» تحت الفستان مع الحركة.
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