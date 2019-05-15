شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون تستشير جمهورها فى فستانها بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الهندية " ديبيكا بادوكون " قصة أو ستورى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " سؤالا تسأل به جمهورها عن أنه يجب أن ترتدى زى احمر اللون أم لا ؟ فى إطلالتها بمهرجان كان السينمائى الدولى 2019 ، معبرة عن مدى حيرتها عن أى زى سترتدى فى هذا الحدث وقلقها عن هذا اللون ومدى اهتمامها بآ راء واذواق جمهورها فى الهند والوطن العربى .

يذكر أن الممثلة الهندية الهوليودية ديبيكا بادوكون تحرص كل عام على المشاركة بمهرجان كان السينمائى الدولى بأكثر الفساتين والازياء أناقة، لتنافس بافلامها على جائزة افضل ممثلة وفيلم من قبل لجنة تحكيم المهرجان ، ومن المؤكد ان الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون ستشارك فى مهرجان كان السينمائى الدولى يوم 16 مايو القادم بفيلمها البوليودى الاخير " Padmavat " لاخراج سانجاى ليلا بانسالى وبطولتها مع شاهد كابور ورانفير سينج ، والذى حقق نجاحأ ساحقأ على مستوى الجماهير والنقاد .

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ديبيكا بادوكون هى ممثلة هندية هوليودية عرفت بأفلام بوليودية مثل " Yeh Jawani Hai Dewaane ، Om Shanti Om ، Ram Leela ، Bajirao Mastani ، والفيلم الهوليودى XXX مع الممثل الامريكى فان ديسل .