شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تغنى لأول مرة فى حفل خيرى مع فرقة إيجى بادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة هبة عبد الغنى للمشاركة فى حفل غنائي، الأول من نوعه بالنسبة لها، حيث تخوض من خلاله تجربة الغناء للمرة الأولي، وتشارك هبة فى الحفل الذى من المقرر إقامته غدا الخميس فى كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، وتقوم بغناء أغنيتين واحدة منهم للنجم الراحل عبد الحليم حافظ والأخرى لفيروز .

ويضم الحفل بجانب هبة مجموعة من الفنانين الموهوبين من فرقة ايجى بادور، ومنظم الحفل والعازف الفرنسى Bertrand Mahiou المقيم بالقاهرة، ومحمد أبو زيد وشهيرا من مصر.

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وتعد الحفلة لصالح الأعمال الخيرية، وتصل سعر التذكرة إلى 50 جنيها، وتبدأ فى الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقامت هبة بنشر فيديو لها أثناء الاستعداد للحفل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وعلى جانب آخر أوشكت هبة على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السباق الدرامى لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، كما تشارك أيضا خلال ماراثون رمضان الحالى فى مسلسل "لآخر نفس"بطولة ياسمين عبد العزيز كضيفة شرف ويتبقى لها يوم واحد تنتهى تماما من تصويره.