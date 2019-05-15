إليسا فى تشييع جثمان البطريرك نصر الله صفير: "بخاطرك يا قديس صليلنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة اللبنانية إليسا، البطريرك المارونى نصر الله صفير، الذى رحل عن دنيانا الأحد الماضى، عن عمر ناهز 99 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وشاركت إليسا متابعيها بصورة من جنازة البطريرك المارونى وعلقت عليها :" بخاطرك يا قديس... صليلنا".
إليسا
وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد أصدر مذكرة بإعلان الحداد الرسمى على البطريرك المارونى السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، والذى توفى الأحد الماضى عن عمر يناهز 99 عاما.
تشييع جثمان البطريرك نصر الله صفير
وتضمن قرار الحريرى أن يتم إعلان الحداد الرسمى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، تنكس خلالهما الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث.
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