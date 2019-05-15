شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن أداء أوس أوس: "عامل دور جامد جدا فى هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم محمد إمام بأداء الفنان الشاب أوس أوس، فى مسلسل هوجان والذى يعرض فى رمضان حاليا، قائلا: "أثبت للناس أن نجوم مسرح مصر مش بس كوميديانات لا دول كمان ممثلين جامدين". وقال محمد إمام: "بجد من أجدع وأطيب الناس اللى عرفتها.. أثبت للناس أن نجوم مسرح مصر مش بس كوميديانات لا دول كمان ممثلين جامدين، حورس العسل اللى مفاجئ الناس كلها السنه دى وعامل دور جامد جدا فى هوجان".

محمد إمام فى هوجان ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام عن أداء أوس أوس: "عامل دور جامد جدا فى هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.