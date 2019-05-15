شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا فى سهرة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب مدحت صالح فى أمسية من زمن الفن الجميل بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو "عمرو سليم" وفرقته، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف تحت إشراف الدكتور "مجدى صابر" رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقدم صالح فى خلال السهرة نخبة من أجمل أغنياته الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين ومنها "زى ماهى حبها، أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، بلياتشو، النور مكانه فى القلوب، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها.

وصرح "مدحت" خلال الأمسية عن سعادته لمشاركاته الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية، معتبرها بيته الذى يرغب دائماً فى التواجد على مسرحه وبين جمهوره المتذوق للفنون الراقية.