شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من الموسم الخامس لـ Black Mirror .. اعرف توقيت طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة تشويق من قبل الشركة المنتجة للمسلسل الشهير Black Mirror، كشفت عن التريلر الرسمى الأول للموسم الخامس الذى ضم العديد من الأحداث الجديدة والتى ركز فيها صناع المسلسل على نفس نمط المسلسل المعتاد الذى يهتم بعلاقة البشر والتكنولوجيا.

ويبدو أن الموسم الجديد من المسلسل القادم يوم 5 يونيو القادم، سيضم الكثير من أفكار الحب والأمن والجنس بين الأسرة والعمل والتى ظهرت فى التريلر الرسمى الأول للموسم عبر حساب المسلسل الرسمى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكانت أخر حلقات الموسم الماضى من المسلسل فى ديسمبر الماضى والتى سمح صناع المسلسل لمشاهديهم باختيار وتحديد وتصور القصة التى ستدور عليها الحلقة فى سير نمطها الدرامى، والتى غالبا ما سيتم تطبيقه فى الموسم الجديد.

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وتدور احداث المسلسل بشكل عام في العام 1984، يبدأ مبرمج شابّ بالشكّ في الواقع وهو يقتبس أحداثًا من رواية خياليّة مُظلمة لابتكار لعبة فيديو وتأثيرها على الحياة داخل القرن الواحد والعشرين.

ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، هانا جون كامين، ليندساى دونكان، رورى كينير، توم كيلين، روبرت ايفيريت، كريس مارتين هيل، جون هام.