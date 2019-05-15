شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لأصالة فى عيد ميلادها : كل سنة وانتى أجمل صوت بنحبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة هند صبرى، الفنانة والمطربة أصالة بمناسبة عيد ميلادها، والذى يوافق اليوم 15 مايو.
ونشرت هند عبر خاصية "ستورى" انستجرام، صورة تجمعها بأصالة، وعلقت عليها "كل سنة وانتى أجمل صوت أصالة .. بنحبك"
هند صبرى على انستجرام
ومن الفنانين أيضا الذين هنأوا أصالة بعيد ميلادها، كان النجم التونسى صابر الرباعى، والذى علق قائلا " " كل سنة وأنت طيبة وعقبال كل سنة تفرحي و تكوني أحلى وأحلى وإن شاء الله عيد ميلاد بالصحة و طول العمر يا صديقتي الغالية".
وكانت أصالة قد طرحت كليب "بنت أكابر"، الشهر الماضى، حيث تجاوز الـ 15 مليون مشاهدة الأغنية من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغاني أكثر بحثاً على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها.
أغنية أصالة الأخيرة هى الأولى التى تقوم بغنائها باللهجة الصعيدية.. من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقى فهد.
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