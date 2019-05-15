شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة الأكثر بحثاً على "جوجل" ويتصدر تريند "تويتر" بعد الحلقة 9 من كلبش 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش3" جاء النجم أمير كرارة الأكثر بحثاً على الموقع العالمى "جوجل"، وذلك لما شهدته الحلقة من أحداث مثيرة وتشويقية للغاية، لاسيما بعد المفاجأة التى قدمها صناع العمل بظهور الفنان أشرف مصيلحى يتعاون مع رجل الأعمال الفاسد أكرم صفوان – هشام سليم ، كما تصدر مسلسل "كلبش3" الترند بعد الحلقة مباشرة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، ومازال الأعلى فى قائمة الترندات حتى الآن.

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كما يتوقع جمهور"كلبش3" ازدياد جرعة الإثارة والغموض خلال الحلقات المقبلة، حيث بدأ المسلسل يشعل المنافسة الدرامية لما يحتويه من مفاجأة أكثر سخونة.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، سارة عادل، أشرف مصيلحى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.