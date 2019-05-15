شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد ثروت يحيى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحيى المطرب محمد ثروت اليوم الأربعاء على مسرح خيمة هل هلالك بساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، احتفالية ذكري انتصار العاشر من رمضان والذي يتم فيه تكريم رموز هذا النصر .

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ومن المقرر أن يغنى "ثروت " من أعمال أكتوبر خللى السلاح صاحي، عاش اللي قال، أحلف بسماها، ثم مصر أول نور في الدنيا بلدي، وكذلك ينشد أغانيه الدينية بمناسبة الشهر الكريم، ومنها روضه الهادي، القلب يعشق ، لأجل النبي، النبي ذاك الامام يارسول الله أجرنا وذلك بمصاحبة الفرقه الموسيقية بقيادة د.علاء عبد السلام.