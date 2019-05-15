- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد ثروت يحيى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحيى المطرب محمد ثروت اليوم الأربعاء على مسرح خيمة هل هلالك بساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، احتفالية ذكري انتصار العاشر من رمضان والذي يتم فيه تكريم رموز هذا النصر .
ومن المقرر أن يغنى "ثروت " من أعمال أكتوبر خللى السلاح صاحي، عاش اللي قال، أحلف بسماها، ثم مصر أول نور في الدنيا بلدي، وكذلك ينشد أغانيه الدينية بمناسبة الشهر الكريم، ومنها روضه الهادي، القلب يعشق ، لأجل النبي، النبي ذاك الامام يارسول الله أجرنا وذلك بمصاحبة الفرقه الموسيقية بقيادة د.علاء عبد السلام.
محمد ثروت
محمد ثروت
محمد ثروت
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محمد ثروت يحيى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.