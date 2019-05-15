شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات تكريم يوسف شاهين باليوبيل الذهبى لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز وجه الفنان عباس أبو الحسن مع فيلم مافيا حينما جسد دور "الجزار" الذى جاء إلى مصر لتنفيذ عملية إرهابية، وبعدها توالت الأدوار، بخلاف كتابته لأكثر من عمل فنى من أبرزهم "إبراهيم الأبيض" .

أبو الحسن استعاد ذكرياته بصورة تجمعه مع كل من الفنانين هانى سلامة وروجينا والراحل عبد الله محمود، وعلق عليها قائلا: "الصورة دى لقيتها فى أوراقى .. أنا وروچينا وهانى سلامة والراحل عبدالله محمود، فى مهرجان كان، العيد الخمسينى ويوسف شاهين كان مشارك بفيلم المصير وأخد الكاست كله معاه سنة 97.. كنت لسة مطلعتش على الشاشة ولا فى خيالى إنى فى يوم هامثل ولا فى دماغى.. قبل مافيا بـ5 سنين وقبل فيلم حسن وعزيزة بسنتين.. طب أنا بعمل ايه فى الصورة دي ؟ أنا كنت قاعد مع صديق العمر المخرج كريم جمال الدين وكانت عيلته مستضيفه يوسف شاهين والكائن فى بيتهم وعلى مراكبهم في كان طول المهرجان.. يوسف شاهين فاز بجائزة اليوبيل الخمسينى لـ "كان" عن مجمل أعماله وفاكر إن عنينا كلنا فاضت بالدموع فى حفل الختام لما طلع يوسف شاهين يستلم الجائزة ووقف كل نجوم العالم وصناع السينما يحيونه تصقيفا وقوفا يمكن لـ3 دقايق".

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عباس أبو الحسن

فيلم المصير قدمه المخرج العالمى يوسف شاهين فى عام 1997، وقدم بطولته كل من نور الشريف وليلى علوى ومحمود حميدة وصفية العمرى ومحمد منير وخالد النبوى وأحمد فؤاد سليم وروجينا وأحمد مختار وهانى سلامة.

وتدور أحداث الفيلم فى القرن الثاني عشر الميلادى فى الأندلس، خلال فترة حكم الخليفة أبو جعفر المنصور، حيث جسد النجم نور الشريف دور ابن رشد، الذى خاض معركة مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذى كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.