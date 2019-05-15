ريا أبي راشد تكشف حقيقة فبركة حلقتها في برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وفي أول تعليق لها بعد عرض حلقتها، أكدت الإعلامية اللبنانية إنها لم تكن تعرف أي شيء عن برنامج رامز جلال، ولم تشك قبل التصوير أن يكون مقلبا.

ريا قالت، خلال استضافتها في برنامج MBCTrending، إن كل ما كانت تعرفه أنه برنامج مسابقات يعرض في رمضان على MBC، مشيرة إلى أنها لا تظهر في برامج سوى على مجموعة قنوات MBC.

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وتابعت أنها عندما وصلت إلى جزيرة بالي أخبروها أن المذيعة هي مهيرة عبد العزيز ثم بدأت التصوير، لافتة إلى أنها قبل نهاية المقلب بدأت تشعر أن أشياء غريبة تحدث.

وعن ردة فعل الجمهور على حلقتها، قالت إنها فوجئت بكم الرسائل التي تلقتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أبدوا خلالها تعاطفهم الشديد معها.

وأكدت أنها لم تكن تعلم متى تعرض الحلقة ولم تتابع أي شيء لانشغالها في العرض الخاص للنسخة الحية من فيلم “علاء الدين” الذي تحضره في الأردن.