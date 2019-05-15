ديبيكا بادوكون تزور ريشي كابور في نيويورك. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استغلت الممثلة ديبيكا بادوكون توقفها عن الظهور بشكل مؤقت في حفل Met Met Gala بعض الوقت، وزارت الممثل المخضرم ريشي كابور الذي يخضع للعلاج بعد تشخيص السرطان، وقد شاركت نيتو كابور على Insagram بعض الصور لهم.

يتواجد الممثل المخضرم ريشي كابور Rishi Kapoor وزوجته الممثلة نيتو كابور Neetu Kapoor حاليًا في الولايات المتحدة حيث يخضع الممثل لعلاج السرطان.

كان كابور قد أبلغ أتباعه على موقع التغريدات تويتر في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2018، بأنه كان يتلقى العلاج وحث الناس على عدم التكهن بمرضه، وذكرت بعض البوابات الاخبارية أن ريشي كان يعاني من سرطان الدم.

Advertisements

على الرغم من عدم تأكيد أي من ذلك، لم يتحدث ريشي كابور مؤخرًا عن معركته ضد المرض الفتاك فحسب، بل شارك أيضًا في أخبار سارة عن شفائه من السرطان.

في مقابلة مع صحيفة “ديكان كرونيكل”، أكد ريشي نبأ شفائه وقال: “بدأ الشهر الثامن من علاجي في الأول من مايو في الولايات المتحدة، لكن الله كان لطيفًا! أنا في مغفرة، وهذا يعني أنني الآن خالٍ من السرطان. “.

وكان ريشي قد كشف في وقت سابق أنه سيخضع لعملية زرع نخاع العظم وغيرها من الفحوصات التنظيمية قبل العودة إلى المنزل. كما كان الفضل للزوجة نيتو وولديه.

العديد من نجوم بوليوود مثل عامر خان، شاروخان وجوري خان، علياء بهات، أنوبام خير، سونالي بيندر وبريانكا شوبرا قد قاموا بزيارة الممثل المخضرم.