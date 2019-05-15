نجوم الفن والمجتمع فى حفل إفطار نبيل علام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام رجل الأعمال نبيل علام حفل الإفطار السنوي بفندق “بيراميزا”، وذلك بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع ورجال الأعمال.

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وكان من بين الحاضرين كل من الفنانة نهال عنبر، والفنانه عبير منير، والفنانة بهرة عنبر، والفنانة دينا عبد الله، والمنتج عريان فهيم، والإعلامية نيفين خالد، ورجل الأعمال ضياء علي، وسيدة الأعمال أميرة صقر، ورجل الأعمال ريمون سعد، ورجل الأعمال محمود الروبى، والفنان رضا حامد.

كما حضر حفل الإفطار كل من عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فاتورى مدير شركة الدلتا للتأمين، ورجل الأعمال مصطفى عبد الجواد، ورجل الأعمال عادل موسى، ورجل الأعمال عبد الروؤف قطب، ورجل الأعمال حسني مشرف، ورجل الأعمال مصطفى مهنى، ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى معظم عائلة رجل الأعمال نبيل علام: أميرة علام، وأيمن علام، وسمير علام، ومنى متولي.