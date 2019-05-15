- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في أمسية من زمن الفن الجميل، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، تحت إشراف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.
مدحت صالح قدم في الأمسية نخبة مختارة من أجمل أغانيه الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، والتي تعاون فيها مع كبار الملحنين، ومن بين هذه الأغاني: “زي ماهي حبها، أكيد، حكاية وردية ، ولا تسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، بلياتشو، النور مكانه في القلوب، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدي، يا جريد النخل العالى”، وذلك إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها.
وقد عبر الفنان المصري خلال الأمسية عن سعادته لمشاركاته الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية، مؤكدا أنه يعتبرها بيته الذى يرغب دائماً في التواجد علي مسرحه وبين جمهوره المتذوق للفنون الراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت صالح يبدع فى سهرة طرب رمضانية بدار الأوبرا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.