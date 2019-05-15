مدحت صالح يبدع فى سهرة طرب رمضانية بدار الأوبرا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في أمسية من زمن الفن الجميل، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، تحت إشراف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

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مدحت صالح قدم في الأمسية نخبة مختارة من أجمل أغانيه الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، والتي تعاون فيها مع كبار الملحنين، ومن بين هذه الأغاني: “زي ماهي حبها، أكيد، حكاية وردية ، ولا تسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، بلياتشو، النور مكانه في القلوب، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدي، يا جريد النخل العالى”، وذلك إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها.

وقد عبر الفنان المصري خلال الأمسية عن سعادته لمشاركاته الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية، مؤكدا أنه يعتبرها بيته الذى يرغب دائماً في التواجد علي مسرحه وبين جمهوره المتذوق للفنون الراقية.