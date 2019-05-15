محمود العسيلي يشعل «ليالي الميريلاند» بحضور كامل العدد وسط نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا النجم محمود العسيلي واحدة من أضخم السهرات الرمضانية بمصر الجديدة داخل خيمة “ليالي الميرلاند ” بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع .

حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين، منها: “فوقي”، و”خاينة”، و”يا ناس، و”طبلة”، و”بعدتي ومبعدتيش”، و”أنا مش مضمون”، و”حتة تانية”، و”حلم بعيد”، و”تقدر”، و”تررم” واختتم بأغنية “أنا إبن مصر” التي قدمها مرتين بناء علي إلحاح و رغبات الجمهور .

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وشهد إفتتاح الحفل فقرة استعراضية لل fire works والمؤثرات البصرية خطفت أنظار الجميع.

وكان ضمن الحضور المنتج ياسر سليم ، الإعلامي تامر أمين، المنتج أحمد أيوب، والكاتب الصحفي محمد فاروق، والفنانة دنيا عبد العزيز ، والإعلامية مي حامد، وشيماء حافظ ، وساندي، وأحمد حميد، أمير شاهين، كابتن عمرو جمال، داليا زين الدين، مي سمير، هاني إلياس، وريم رأفت ملكة جمال مصر، نور مغربي، بالإضافة إلى شركاء “ليالي الميرلاند” ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود.

وتميزت “ليالي الميرلاند” بالفخامة والرقي من حيث الديكورات والتجهيزات والتنظيم ل ياسر الحريري “امازون” .