إيهاب توفيق يطرح دعاء “جاني في المنام” بمناسبة رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري إيهاب توفيق دعاءً دينيًا بعنوان “جاني في المنام” بمناسبة شهر رمضان. الدعاء من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف. يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق الفنية كانت أغنية ديو بعنوان “عشمي في ربنا” قدّمها بمشاركة أحمد شيبة.

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