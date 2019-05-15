حكاية ياسمين صبري تنتهي غدًا

متابعة بتجـــــــــرد: تنتهي النجمة المصرية ياسمين صبري من تصوير مشاهد مسلسل “حكايتي” الذي تخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام غدًا. تجسد ياسمين صبري في العمل شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، فتدخل في خلافات مع عائلة والدتها. الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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