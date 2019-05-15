متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة اللبنانية قمر، عن مرحلة الطفولة الصعبة التي عاشتها، مشيرة إلى أنها لم تعش مع والديها، حيث قضت أول 13 عامًا من عمرها في الميتم “دار الأيتام”.
وأوضحت قمر في لقاء تلفزيوني: “طفولتي ما عشتا مع بابا وماما.. عشت لعمر 13 سنة في الميتم وكنت كتير مبسوطة.. وطبعًا عشت بعد هيك عند التيتا، وفي رمضان كانت تعمل معمول كتير طيب المفروض أنه ضيافة للعيد كنت أنا خبي تحت السرير وللأسف هالأيام راحت”.
ثم انهارت قمر بالبكاء، وقالت: “أنا كتير حساسة ما فيني إحكي بهيك مواضيع.. وأنا قوية وقد حالي، بس قلبي كتير رقيق ما يتحمل”. وتطرقت لأصعب مرحلة في حياتها، قائلة: “أنا كل شي صعب قطع بحياتي.. بس كان أصعب شي لما خسرت الماما الله يرحمها”.
وبسؤالها عن نقطة الضعف الوحيدة في حياتها، قالت: “أنا اليوم ابني هو نقطة ضعفي يعني بحس إنه ممكن أضحي بحالي أو أعمل أي شي كرمال ابني يعيش مرتاح”.
يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر، أعلنت انضمامها إلى الفيلم المصري “حملة فرعون”، مع كبار نجوم السينما الأمريكية، المصارع العالمي السابق مايك تايسون والنجم جون كلود فاندام، إضافةً إلى عدد من الممثلين المصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر قمر تتحدّث عن طفولتها الصعبة وتنهار بالبكاء: “عشت في الميتم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.