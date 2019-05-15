قمر تتحدّث عن طفولتها الصعبة وتنهار بالبكاء: “عشت في الميتم”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة اللبنانية قمر، عن مرحلة الطفولة الصعبة التي عاشتها، مشيرة إلى أنها لم تعش مع والديها، حيث قضت أول 13 عامًا من عمرها في الميتم “دار الأيتام”.

وأوضحت قمر في لقاء تلفزيوني: “طفولتي ما عشتا مع بابا وماما.. عشت لعمر 13 سنة في الميتم وكنت كتير مبسوطة.. وطبعًا عشت بعد هيك عند التيتا، وفي رمضان كانت تعمل معمول كتير طيب المفروض أنه ضيافة للعيد كنت أنا خبي تحت السرير وللأسف هالأيام راحت”.

ثم انهارت قمر بالبكاء، وقالت: “أنا كتير حساسة ما فيني إحكي بهيك مواضيع.. وأنا قوية وقد حالي، بس قلبي كتير رقيق ما يتحمل”. وتطرقت لأصعب مرحلة في حياتها، قائلة: “أنا كل شي صعب قطع بحياتي.. بس كان أصعب شي لما خسرت الماما الله يرحمها”.

وبسؤالها عن نقطة الضعف الوحيدة في حياتها، قالت: “أنا اليوم ابني هو نقطة ضعفي يعني بحس إنه ممكن أضحي بحالي أو أعمل أي شي كرمال ابني يعيش مرتاح”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر، أعلنت انضمامها إلى الفيلم المصري “حملة فرعون”، مع كبار نجوم السينما الأمريكية، المصارع العالمي السابق مايك تايسون والنجم جون كلود فاندام، إضافةً إلى عدد من الممثلين المصريين.