جدل كبير في مصر حول أول إعلان رمضاني يحمل إيحاءات جنسية – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أثار إعلان شركة سيكست “Sixt” لتأجير السيارات، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبره كثر خادشًا للحياء، نظرًا لما يتضمنه من ألفاظ خارجة في رمضان.

وتتمثل فكرة الإعلان، الذي بدأ عرضه مساء أمس عبر القنوات المصرية، في خيانة زوج لزوجته التي تكتشف ذلك، وتحاول تحطيم السيارة التي يستقلها الزوج وإحدى الفتيات، قبل أن يتدخل المعلن ليقول إنّ تأجير السيارات عبر شركتهم أكثر ضمانًا.

ويظهر في الإعلان الذي يحمل اسم “أجر عربيتك” رجلاً وسيدة داخل سيارة، حيث يتلفظ الرجل بإيحاءات جنسية عندما يقول “الشنبر بتاعك عالي قوى النهارده”، فضلاً عن قول الزوجة “عايز تتجوز عليا دا أنا هشنبرك”، وهي مصطلحات شعبية تندرج تحت مسمى الألفاظ الخارجة والإباحية.

عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فكرة الإعلان، واستغربوا عرضه خلال شهر رمضان، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه.

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من جهته توعّد حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، بملاحق القائمين على الإعلان بسبب ما تضمنه من ألفاظ خارجة، مؤكدًا أن هناك لجنة خاصة لمتابعة ورصد الأعمال الخارجة في رمضان.

وأوضح زكريا في تصريح لصحيفة “البوابة”، أن هذا الإعلان ستتم ملاحقته، لأنه تعمد إثارة مشاعر المشاهدين بألفاظ خادشة، دون أن يتم التعتيم عليها أو وضع أصوات على المخارج الخادشة مما يجعله عرضة للتحقيق.

وأشار عضو المجلس الأعلى للإعلام إلى أن هناك برامج تنجح في الهروب من العقاب والملاحقة بسبب تغييرات في عرض المحتوى مستشهدًا في برنامج “رامز في الشلال” الذي يضع القائمون عليه تشويشًا على الألفاظ الخارجة.