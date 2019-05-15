عبدالله بالخير يحرج مذيعة بقبلة على الهواء – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أحرج الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، الإعلامية سارة الدندراوي، مقدّمة برنامج “تفاعلكم”، المذاع على قناة “العربية” في ختام لقائها معه، بإرسال قبلة لها على الهواء، ما جعلها تشعر بالخجل الشديد.

وقال عبدالله بالخير خلال اللقاء إنه فنان الإمارات الأول وذلك بالأسبقية، موضحًا أنه ظهر على الساحة الفنية قبل أحلام وحسين الجسمي.

وقال إن الفن الإماراتي ينقصه الكثير من الأشياء المهمة، على رأسها عدم وجود رعاية أو اهتمام أو دعم للفنانين، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث هو مجهودات شخصية من قبل البعض.

ودافع بالخير عن نفسه ضد من يقول عنه أنه ليس فنانًا وما يقدمه هو مجرد استعراض، معلقًا: “الاستعراض هو فن أيضًا وما أقدمه عجب الناس وخلاني عايش عليه وبلدي تقبلني وأمارس الفن وأقف على المسرح وأحييت أعراس أبناء بلدي”.