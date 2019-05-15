بعد مقلب رامز جلال.. فيفي عبده ترد: “رحت فيفي رجعت عبده”

متابعة بتجــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورةً للفنانة المصرية فيفي عبده من حلقة “رامز في الشلال” الّتي وقعت فيها ضحية مقالب رامز جلال.

أمّا سبب إنتشار هذه الصور بكثافة فهو ظهور فيفي عبده بهيئة مختلفة بعد زوال المكياج عن وجهها في الشلال، وإختفاء حواجبها ما عرّضها لموجة من التغريدات الساخرة.

بدورها، علّقت فيفي عبده بخفّة ظلّ على الصورة المُتداولة بالقول “أنا رحت برنامج رامز كفيفي عبده ورجعت عبده.. هكذا هي التعليقات الّتي قرأتها لكنني دائماً اقول لكم أنني لا أملك حاجبين بل أرسمهما”.