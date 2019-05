على خطى والدتها.. ابنة جينيفر لوبيز تقدّم أداءً غنائيًا رائعًا

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن إيمي ابنة النجمة الأميركية جينيفر لوبيز ستتّبع خطى والدتها الفنيّة، على الأقل هذا ما أظهره مقطع فيديو جديد نشرته لوبيز عبر انستجرام.

فقد قامت الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا بأداء أغنية أليشيا كيز الشهيرة If I Ain’t Got You أمام والدتها في كواليس تصوير todayshow .

ووفق المقطع المصوّر، رحّبت جينيفر لوبيز بابنتها فى الغرفة وعانقتها، واقترحت عليها أن تغني مع عازف البيانو وإظهار قدراتها الصوتية أمام عدسات الكاميرا.