متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم اللبناني عاصي الحلاني متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام، فيديو جمعه بابنه الوليد والفنان خليل أبو عبيد.
وفي التفاصيل، فقد ظهروا في الاستديو وكأنهم يُسجلون إحدى الأغنيات من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وقد علّق عاصي على الفيديو بالقول “أحلى الأوقات بالاستديو.” واللافت أن الفيديو نال ردود فعل كثيرة كما تساءل رواد الانترنت عن العمل الذي يحضرونه معاً.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يُشوّق الجمهور بفيديو من الاستديو.. مع الوليد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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