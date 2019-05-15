متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة التركية مريم أوزرلي ضجة كبيرة بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2019. وقد أطلت مريم في المهرجان مرتديةً فستاناً تميز بقماشه الشفّاف كشف عن تفاصيل جسمها. نُشير إلى أن مريم اعتمدت كورسيه من لون البشرة تحت الفستان الذي اختارته من تصميم Maison Esthere Maryline التونسية. والأمر لم يقتصر عند هذا الحدّ فقط فقد وُصفت إطلالة مريم بالفاضحة لأنها كشفت عن صدرها. الجدير ذكره، أن إطلالة مريم أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها جاءت في اليوم التاسع من شهر رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي تُثير الضجة بفستانها الفاضح في مهرجان كان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.